Sivas'ta 1 köyde karantina kaldırıldı

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Yıldızeli ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyündeki karantina, sosyal izolasyonun sağlanmasıyla kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşlarımızın tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyonuna geçmelerini sağlamak üzere karantina altına alınan Yıldızeli ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyünde uygulanan karantina kaldırılmıştır" denildi.

Kent genelinde 7 köyde ve 1 mahallede karantina devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-08-08 12:32:54



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