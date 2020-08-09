Ünlü arkeolog vasiyeti üzerine kazı başkanlığı yaptığı köye gömüldü Almanya’da vefat eden, Anadolu’da önemli arkeolojik kazılarda imzası bulunan ünlü arkeolog Vuslat Müller Karpe, vasiyeti üzerine kazı çalışmaları yürüttüğü Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kayalıpınar köyüne defnedildi

Almanya’da vefat eden, Anadolu’da önemli arkeolojik kazılarda imzası bulunan ünlü arkeolog Vuslat Müller Karpe, vasiyeti üzerine kazı çalışmaları yürüttüğü Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kayalıpınar köyüne defnedildi.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bulunan Kayalıpınar arkeolojik kazısı başkanı olan 63 yaşındaki Doç. Dr. Vuslat Müller Karpe, Almanya’da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Karpe’nin cenazesi vasiyeti üzerine Türkiye’ye getirilip son kazı çalışmasını yürüttüğü Kayalıpınar köyünde ikamet ettiği evin bahçesinde gömüldü.

Cenaze namazı cenazenin defnedildiği evin bahçesinde kılındı. Cenaze törenine, ilçe kaymakamı Furkan Atalık, eşi Alman Arkeolog Prof. Dr. Andreas Müller Karpe, kazı ekibi ve köylüler katıldı. Prof.Dr. Andreas Müller Karpe de safa girip dua etti.

Karpe, eşi ile birlikte Anadolu’da Sarissa antik kentinin ortaya çıkartılması gibi birçok çalışmaya imza attı. Son olarak Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kayalıpınar köyünde bulunan Hititlerden kalma Samuha kentinin kazı başkanlığını yürütüyordu.

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