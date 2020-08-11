'Minik Herkül', dünyaevine girdi



Uğur YİĞİT/ SİVAS, (DHA)SİVAS´ta doğuştan boy kısalığı bulunan 1 metre 25 santimetre boyundaki milli halterci Abdullah Kayapınar (28), kendisi gibi doğuştan boy kısalığı olan 1 metre 20 santimetre boyundaki Ayzanur Yaşar (23) ile evlendi.

Olimpiyat kotalı paralimpik halter büyükler Avrupa ikincisi ve Türkiye rekortmeni milli sporcu Abdullah Kayapınar, hayatını kendisi gibi boy kısalığı bulunan Ayzanur Yaşar ile birleştirdi. Genç çiftin Sivas Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen nikahlarını Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kıydı. Nikah şahitliğini ise Sivas Valisi Salih Ayhan, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç yaptı. Vali Ayhan, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, nikah cüzdanını geline teslim etti. Nikah törenine genç çiftin yakınları, Bedensel Engelliler Milli Takım Antrenörü Mehmet Semih Ceylan ve sporcu arkadaşları katıldı.

Kentte 'Minik Herkül' olarak anılan milli sporcu Abdullah Kayapınar, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Eşimle bir yakınımız sayesinde tanıştık" dedi. Gelin Ayzanur Yaşar ise evlenmelerine vesile olanlara teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-08-11 15:23:12



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