Kaleci Ali Şaşal Vural 1 yıl daha Sivasspor’da

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DG Sivasspor, başarılı file bekçisi Ali Şaşal Vural ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Süper Lig takımlarından Sivasspor, sözleşmesi sona eren kaleci Ali Şaşal Vural ile yeniden anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da kırmızıbeyazlı formayı giyecek.

20162017 sezonunda Sivasspor’a transfer olan, Ali Şaşal Vural bugüne kadar toplam 43 maçta Sivasspor’un kalesini korudu.

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