Demir Grup Sivasspor kaleci Ali Şaşal Vural ile sözleşme yeniledi

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SİVAS (DHA) Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

İç transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi sona eren kaleci Ali Şaşal Vural ile yeniden anlaştı. 30 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da kırmızı beyazlı formayı giyecek. 2016-2017 sezonunda kadroya katılan Ali Şaşal Vural bugüne kadar toplam 43 maçta kaleyi korudu.DHA-Spor Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-08-12 19:37:55



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