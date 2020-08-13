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Puğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde puğaça almak için aracından inen sürücü, geri döndüğünde otomobili alevler içerisinde buldu

İHA

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde puğaça almak için aracından inen sürücü, geri döndüğünde otomobili alevler içerisinde buldu.

Puğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde puğaça almak için aracından inen sürücü, geri döndüğünde otomobili alevler içerisinde buldu

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde puğaça almak için aracından inen sürücü, geri döndüğünde otomobili alevler içerisinde buldu.
Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde çevre yolu üzerinde meydana geldi. Puğaça almak için aracından inerek fırına giren Salim Toroman, fırından çıktığında 58 NF 758 plakalı Tofaş marka otomobili alevler içerisinde buldu. İtfaiyenin müdahalesine rağmen araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Görgü şahitleri aracın biranda alev aldığı belirtti. Yangının gaz kaçağından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Yangınla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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