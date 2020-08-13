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Sivas'tan 'doktor balık' hırsızlığına tepki

DHA

Sivas'tan 'doktor balık' hırsızlığına tepki


Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/KANGAL (Sivas), (DHA) SİVAS'ın Kangal ilçesinde yer alan, sedef ve egzama hastalığının doğal tedavi merkezi olarak tanınan dünyaca ünlü Balıklı Kaplıca'nın işletmecisi ve Türkiye Kaplıcalar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Ünsal, balık hırsızlarına tepki gösterdi. Ünsal, balıkların doğal ortamlarda tutulması gerektiğini belirterek, "Bu balıkların çalınması ve buralardan götürülmesi katliamdır" dedi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde önceki gün bir otobüste avlanması ve satışı yasak olduğu bildirilen 2 bin 500 'doktor balığı' ele geçirildi. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekiplerince yapılan ortak denetimde, Antalya'ya seyahat halinde olan bir otobüsün bagaj kısmında tüpler içerisinde yaklaşık 2 bin 500 adet canlı doktor balığı ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Halk arasında 'Kangal balığı' olarak da bilinen bu şifalı balıkların kaçak yollarla Antalya otellerindeki termal havuzlara nakledildiği bilgisine ulaşılmış olup, ilgililer hakkında gerekli idari işlemler yapılarak canlı olan bu nadir ve mucizevi balıklar ivedi bir şekilde doğal hayatlarına iade edilmiştir" denildi. Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve sedef ve egzama hastalığının doğal tedavi merkezi olarak bilinen Kangal Balıklı Kaplıca yönetimi yaşanan olaya tepki gösterdi.  
'BALIKLARIN ÇALINMASI KATLİAMDIR'
Türkiye Kaplıcalar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kangal Balıklı Kaplıca İşletmecisi Fuat Ünsal, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Ünsal balıkların çalınmasına tepkili olduklarını belirterek, "Bu balıkların çalınması ve buralardan götürülmesi katliamdır. Onun için çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. Balıklarımızı çalıyorlar. Bu konuda devletin el uzatması lazım, korumaya alması lazım. Bu balıkları çalanlar yakalandığı zaman cezalarının fazla olması gerekiyor. Çünkü Balıklı Kaplıca dünyada tek olan bir yerdir. Bu balıkları çalanlar balıkların hiçbir faydasını göremezler. Buradan bu balıklar gittikleri zaman sadece balık olur. Suyu olmazsa, ultraviyole olmazsa, rakımı olmazsa hiçbir sonuç alamazlar. Sadece şov amaçlı kullanılır ve balıklar ölür. Ben burada hayvan hakları savunucularını ve devlet yetkililerini göreve davet ediyorum. Bu balıklar çalındıkça azalır ve sıkıntıya gireriz. Zaten her yıl buraya sel geliyor ve balıklarımızın bir kısmı sele kapılıp gidiyor. Böyle olunca daha kötü durumlar meydana geliyor. Onun için bu değerlerimizi ve dünya markasını korumamız gerekiyor. Bunlara bir an evvel yetkililerin el atmaları gerekiyor" dedi. 
'ÇALANLARA BÜYÜK CEZA VERİLMELİ'
Balıkların çalındıktan sonra yakalandığında tekrar kaplıcalarına teslim edilmediğini aktaran Ünsal, "Bu zamana kadar çalınan balıklar geri getirilmedi. Nereye götürdüklerini de bilmiyoruz. Çünkü bu balıklar başka sularda yaşayamazlar. Götürdükleri yerlerde de zaten balıklar ölüyor ve yazık oluyor. Bunu şu anda Tarım Bakanlığı'na bağlı müdürlüklerin özellikle Antalya Tarım Müdürlüğü buradan çalınıp götürülerek orada kullanılmasını sanki serbestmiş gibi göstermeleri de çok üzücü bir durumdur. Orada çiftlik kurdurmaya çalışıyorlar. Bunun çiftliği Kangal Balıklı Kaplıca'dır. Burası doğaldır. Balıkların doğal büyümeleri ve doğal gelişmeleri gerekiyor. Bu balıkları doğal ortamlarında bırakmak gerekiyor" diye konuştu. 
'BALIKLARIN YERİ BURASI'
Rusya'nın başkenti Moskova'dan tedavi için Balıklı Kaplıca'ya gelen Guisen Xalilova balıkların doğal ortamlarda olması gerektiğini belirterek, "8 yıldır buraya geliyorum. Buradan çok memnunum. Tedavi için çok yere gittim ama sadece istediğimi burada buldum. Sedef hastaları mutlaka buraya gelsin. Buradaki balıkların çalınması çok yanlış bir şey. Çünkü onlar bizi tedavi ediyor. Biz onlarsız yapamayız. Biz balıklarımızı seviyoruz. Ben bu balıkları rüyamda bile görüyorum. Bu balıkların yeri burasıdır. Çalınmaması gerekir" ifadelerini kullandı.
 DHA-Genel Türkiye-Sivas / Kangal Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN
2020-08-13 13:33:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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