Sivas'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, "İl Hıfsızzıha Kurulu kararınca 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkmaları 10.00-17.00 saatleri arası sınırlandırılmıştır. Sabah 10.00'dan önce ve akşam 17.00'den sonra sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT
2020-08-13 20:07:02
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