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Sivas’ta 4 kilo 662 gram esrar ele geçirildi Sivas’ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kilo 662 gram esrar ve 98 adet kök kenevir ele geçirildi.

İHA

Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kilo 662 gram esrar ve 98 adet kök kenevir ele geçirildi.

Sivas’ta 4 kilo 662 gram esrar ele geçirildi Sivas’ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kilo 662 gram esrar ve 98 adet kök kenevir ele geçirildi.

Sivas’ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kilo 662 gram esrar ve 98 adet kök kenevir ele geçirildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı unsurları kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri, 28 Temmuz12 Ağustos 2020 tarihleri arasında Gürün, Gemerek, Suşehri, İl Merkezi, Koyulhisar, İmranlı ve Ulaş ilçelerinde 8 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı, 1 adet yasa dışı ekim, 4 adet sigara kaçakçılığı, 2 adet petrol piyasası kanununa muhalefet, 3 adet göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olmak üzere toplam 18 olaya müdahale etti. Bu olaylarda 4 Bin 662 gram esrar, 98 kök kenevir, 480 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaylarla bağlantısı bulunan 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 1 şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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