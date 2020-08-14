Atık su borusuna sıkışan yavru köpek kurtarıldı

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Zara ilçesinde bir çiftliğin atık su borusunda mahsur kalan yavru köpek, Furkan Eser (19) ve arkadaşlarınca kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yenicami Mahallesi´ndeki çiftliklerine hayvanlarını beslemeye giden Furkan Eser ve arkadaşları atık su borusundan bir köpek sesi duydu. Yavru köpeğin su borusunda mahsur kaldığını gören gençler, kesici aletler yardımıyla kırdıkları su borusunda mahsur kalan köpeği zarar vermeden kurtardı. Eser, temizledikten sonra veterinere götürüp, tedavisini yaptırdığı yavru köpeği sahiplendi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-08-14 13:42:47



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