Sivas Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, 20202021 sezonu hazırlıklarına yarın start verecek.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve ekibi ile yeniden anlaşan Sivas Belediyespor, iç transferde mevcut kadroyu korudu. Yeni sezon hazırlıklarına yarın tesislerinde başlayacak olan yeşilbeyazlılar, günlük idman programlarına göre antrenman yapacak. Antrenman öncesi takım korona virüs testinden geçecek.

Sivas temsilcisinin yapacağı hazırlık maçları ise daha sonra duyurulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.