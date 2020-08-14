Sivas'ta karantinaya uymayan 6 kişiye 18 bin 900 TL ceza



Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında testleri pozitif olan ve evde gözlem altındayken karantina kurallarına uymayan 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında testleri pozitif olan ve evde gözlem altında tutulan hastalardan 6'sının karantina kurallarına uymadıkları belirlendi. Yapılan çalışma sonrasında kurallara uymayan bu kişilere toplamda 18 bin 900 TL para cezası uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-08-14 18:03:25



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