Sivasspor’da sağlık kontrolleri sürüyor

DG Sivasspor’da futbolcular Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Isaac Cofie, Samba Camara, Mustapha Yatabare, Marcelo Goiano ve Serhiy Rybalka sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig takımlarından Sivasspor’da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri sürüyor. Bu kapsamda futbolcular Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Isaac Cofie, Samba Camara, Mustapha Yatabare, Marcelo Goiano ve Serhiy Rybalka’ya sağlık kontrolü yapıldı.Kone, Sivas’ta Medicana Hastanesi’nde, diğer sporcular ise İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

7 futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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