Sivasspor’a yeni sezon öncesi korona virüs testi yapıldı

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DG Sivasspor Bolu’da yapacağı kamp öncesi korona virüs (Covid19) testinden geçti.

Bolu Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri tarafından kamp yapılan otelde Sivasspor teknik heyeti, futbolcular ve destek personeline korona virüs testi yapıldı. Test sonuçlarının akşam çıkması bekleniyor.

Kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Yeni sezon hazırlıkları için bugün toplanan takımımıza Covid19 PCR testi yapıldı denildi.

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