Sivas'ta park halindeki minibüste yangın çıktı

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Ulaş ilçesinde park halindeyken motor kısmından alev alan minibüs, kullanılmaz hale geldi.
Kovalı köyü mevkinde öğle saatlerinde Yılmaz Karakaş'a ait 58 TV 362 plakalı minibüs, park halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Yangını görenler durumu Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangında minibüs kullanılmaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Ulaş Uğur YİĞİT
2020-08-15 14:26:24
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