Covid-19 kararlarına aykırı davranan 2 muhtar hakkında soruşturma Sivas’ta Covid-19 tedbir kararlarına aykırı davranan 2 muhtar hakkında idari soruşturma başlatıldı

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Sivas’ta Covid19 tedbir kararlarına aykırı davranan 2 muhtar hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Sivas Valiliğinden konuyla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımında, “Yıldızeli ve Suşehri ilçelerimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca, toplum sağlığını korumak ve sosyal izolasyonu sağlamak üzere, alınan tedbir kararlarına aykırı davrandığı tespit edilen 2 köy muhtarı hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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