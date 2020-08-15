Sivas'ta, iki köy muhtarına koronavirüs soruşturması

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Yıldızeli ve Suşehri ilçesinde iki köy muhtarı hakkında, koronavirüs tedbirleri ve sosyal izolasyonun sağlanması için alınan kararlara aykırı davrandıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yıldızeli ve Suşehri ilçelerimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca, toplum sağlığını korumak ve sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınan tedbir kararlarına aykırı davrandığı tespit edilen 2 köy muhtarı hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-08-15 17:12:04



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