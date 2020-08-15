Saman yüklü kamyon yanarak hurdaya döndü

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Sivas'ın Zara ilçesinde saman balyalarını taşıyan kamyon yanarak hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza, SivasErzincan Karayolu Zara ilçesine bağlı Ağılkapısı yakınlarında meydana geldi. Kazada Halil İbrahim Yiğit yönetimindeki 58 ZB 246 plakalı saman balyaları taşıyan Isuzu NPR 3D marka kamyonda yangın çıktı. Seyir halinde yanmaya başlayan kamyonun sürücüsü, yoldan geçen bir araç sürücüsünün uyarısı üzerine kamyonu park ederek yara almadan kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Zara Belediyesi itfaiye ekipleri ve Temizlik Saha Amirliği ekipleri karayolu üzerinde yanmakta olan aman yığınını söndürme ve soğutma çalışması yaparken, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

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