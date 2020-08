Demir Grup Sivasspor'da yönetim güven tazeledi

Eraydın AYTEKİN Uğur YİĞİT / SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor'un olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Yeniden başkanlığa seçilen Mecnun Otyakmaz, takımı her yıl daha ileri taşıma amacında olduklarını belirterek, "Sürekli gelişen, zirveye adım adım yaklaşan bir grafiğimiz söz konusu. Bu yolun sonu bir gün şampiyonluğa çıkacak" dedi.

Demir Grup Sivasspor'un olağan genel kurulu Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirildi. Kongreye Vali Salih Ayhan, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, davetliler ve delegeler katıldı. Divan Kurulu Başkanlığı görevini Bahattin Eren'in yaptığı kongrede, faaliyet ve denetim raporları okunarak oylamaya sunuldu. Ardından konuşmalar gerçekleştirildi.

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, gerek mali yapı, gerekse tesisleşme konusunda Sivas halkının verdiği güvene layık olmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Öncelikle geçmişten bugüne kadar kulübümüzde görev alan tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bu dönemde 4 yıl önce 20´ye çıkarmış olduğumuz yönetim kurulu üyesi sayımızı 14´e düşürüyoruz. Yeni dönemde listemizde yer bulamadığımız arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunarız. Bazı arkadaşlarımızı ise tüzük gereği yedek üye olarak belirleyip, asil üye gibi görevlendireceğiz. Bilindiği üzere en çok eleştiri aldığımız konulardan biri de Sivasspor Store'du. Uzun zamandır yönetim kurulumuzda yer alan ve İstanbul´da tekstil alanında önemli başarılara imza atan Erdoğan Bozatlı, Sivasspor Store´dan ve ürünlerden sorunlu başkan yardımcısı olarak görevine devam edecek. Yeniden yapılanmaya gidecek storede hem ürün çeşitliği hem de ürün kalitesi ile taraftarlarımızın bu konuda ki taleplerini karşılayacağız. Kısa bir süre sonra tanıtımını yapacağımız yeni formaların, camiamızın tarafından beğenebileceğini umut ediyoruz" dedi.

"BU YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK"

Tüm yönetim kurulu ile birlikte devraldıkları bayrağı hep daha ileriye götürmek için, aynı heyecan ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Otyakmaz, "Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir´in son 4 yılda puan durumundaki yerine baktığımız zaman başarıların birden biri değil zaman içerisinde oluştuğunu görüyoruz. Takımımızın da son 3 yıl içerisinde ligde ki konumunu göz önüne aldığımızda sürekli gelişen, zirveye adım adım yaklaşan bir grafiğimiz söz konusu. İnandığımız ki bizim de bu yolun sonu bir gün şampiyonluğa çıkacak" diye konuştu.

MERT VE EMRE´NİN TRANSFERİ VE PANDEMİ

Rüya gibi geçen ve ligin ilk yarısını lider olarak tamamladıkları geçen sezonun ikinci yarısında kendilerieni zor günlerin bekleyeceğini bildiklerini anlatan Otkyakmaz, "Gerek sporcularımıza yapılan transfer teklifleri, gerek tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını işlerimizi daha da zorlaştıracaktı. Nitekim böyle de oldu. Mert ve Emre konusunu biraz açmak gerekirse, alt liglerden aldığımız ve çok şeyler kattığımız iki ismin bonservis ücreti kazandırmadan ayrılmaları bizi üzdü. Aslında bu konu söyleyecek çok şeyimiz var. Ancak bu saatten sonra polemiğin kimseye faydası yok. Transfer eden kulüplerimiz futbolcuların ne kadar dürüst ve ahlaklı olduklarından bahsetti. Ancak sözleşmesi devam eden futbolcularla görüşmek ne kadar doğruydu, onu da takdirlerinize bırakıyorum. Her iki ismin özellikle ligin ikinci yarısıyla birlikte isimlerinin başka kulüplerle anılmaya başlaması ve medyanın bu isimleri sürekli kullanması sporcularda performans düşüklüğü yaşattı. Pandemi sürecinin de bu döneme denk gelmesiyle takımımız ciddi anlamda zarar görerek bir dönemde puan kayıplarıyla zirve yarışında yara aldı. Ancak yapılan başarılı kadro mühendisliği ve teknik heyetimizin bilgi ve birikimiyle yapmış olduğumuz tüm çalışmalar neticesinde ligi dördü tamamlayarak ülkemizi UEFA Avrupa Ligi´nde temsil etmeyi başardık. Tüm bu olumsuzlukların arasında bu durumu başarılı olarak değerlendirileceğini umut ediyoruz" dedi.

"ZOR GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Türk futbolunun hareketli günler yaşadığını ifade eden Başkan Otyakmaz, "Pandemi, döviz kuru tehdidi, yeni konulan vergiler, yayıncı kuruluş gelirlerindeki indirim istekleri, ligin 21 takıma yükseltilmesinden kaynaklı kulüplerin gelir kaybına uğraması önümüzdeki dönemi çok daha zorlu bir hale getirecek. Bu yüzden yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın daha fazla fedakarlık yapması gerekecek. Ayrıca kulübümüzün daha fazla sponsora ihtiyaç duyacağı da kaçınılmaz bir durumdur" açıklamasında bulundu.

Başkan Otyakmaz, yeni dönemde yönetimde yer almayacak isimlere de teşekkür etti.

Kongrede konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Sivasspor'un her zaman yanlarında olduklarını belirterek, bundan sonraki süreçte de ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini ifade etti.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından seçim gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirilen seçimin ardından Mecnun Otyakmaz başkanlığındaki yeni yönetim kurulu 3 yıllığına yeniden göreve seçildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kongreden görüntüler

Başkan Otyakmaz'ın konuşmaları

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN Uğur YİĞİT

2020-08-15 21:18:09



