Sivasspor’da Otyakmaz yeniden başkan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: “Yolun sonu bir gün şampiyonluk”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor’da Otyakmaz yeniden başkan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: “Yolun sonu bir gün şampiyonluk”

İHA

Sivasspor’da Otyakmaz yeniden başkan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: “Yolun sonu bir gün şampiyonluk”

DG Sivasspor’da gerçekleştirilen olağan genel kurulda, Mecnun Otyakmaz, yeniden kulüp başkanı seçildi. Genel kurulda konuşan Otyakmaz, “Takımımızın da son 3 yıl içerisinde ligdeki konumunu göz önüne aldığımızda sürekli gelişen, zirveye adım adım yaklaşan bir grafiğimiz söz konusu. Bu yolun sonu şampiyonluğa çıkacak” dedi.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’da yapılan olağan genel kurulda Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz güven tazeledi. Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen olağan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra denetim raporları, bilanço ve yeni sezon bütçesi oy birliği ile ibra edilerek kabul edildi.

Delegelere seslenen Başkan Otyakmaz, “Sizlerin bize göstermiş olduğunuz güvene layık olmak için tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla kulübümüzü daha iyi hale getirmek en büyük hedefimizdir. Öncelikle geçmişten bugüne kadar kulübümüzde görev alan tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bu dönemde 4 yıl önce 20’ye çıkarmış olduğumuz yönetim kurulu üyesi sayımızı 14’e düşürüyoruz. Yeni dönemde listemizde yer bulamadığımız arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunarız. Bazı arkadaşlarımızı ise tüzük gereği yedek üye olarak belirleyip, asil üye gibi görevlendireceğiz. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla almış olduğumuz bu bayrağı hep ileriye götürmek için, aynı heyecan ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir’in son 4 yılda puan durumundaki yerine baktığımız zaman başarıların birden biri değil zaman içerisinde oluştuğunu görüyoruz. Takımımızın da son 3 yıl içerisinde ligde ki konumunu göz önüne aldığımızda sürekli gelişen, zirveye adım adım yaklaşan bir grafiğimiz söz konusu. İnandığımız ki bizim de bu yolun sonu bir gün şampiyonluğa çıkacak” dedi.

“Polemiğin kimseye faydası yok”
Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç transferi ve pandemi sürecine ilişkin konuşan Otyakmaz, “Rüya gibi geçen ve ligin ilk yarısını lider olarak tamamladığımız geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında bizleri daha zor günlerin bekleyeceğini biliyorduk. Gerek sporcularımıza yapılan transfer teklifleri, gerek tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını işlerimizi daha da zorlaştıracaktı. Nitekim böyle de oldu! Mert ve Emre konusunu biraz açmak gerekirse, alt liglerden aldığımız ve çok şeyler kattığımız iki ismin bonservis ücreti kazandırmadan ayrılmaları bizi üzdü. Aslında bu konu söyleyecek çok şeyimiz var. Ancak bu saatten sonra polemiğin kimseye faydası yok. Her iki ismin özellikle ligin ikinci yarısıyla birlikte isimlerinin başka kulüplerle anılmaya başlaması ve medyanın bu isimleri sürekli kullanması sporcularda performans düşüklüğü yaşattı. Pandemi sürecinin de bu döneme denk gelmesiyle takımımız ciddi anlamda zarar görerek bir dönemde puan kayıplarıyla zirve yarışında yara aldı. Ancak yapılan başarılı kadro mühendisliği ve teknik heyetimizin bilgi ve birikimiyle yapmış olduğumuz tüm çalışmalar neticesinde ligi dördü tamamlayarak ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etmeyi başardık. Tüm bu olumsuzlukların arsında bu durumu başarılı olarak değerlendirileceğini umut ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Türk futbolu hareketli günler yaşıyor”
Başkan Otyakmaz, son olarak Türk futbolunun hareketli günler yaşadığını vurgulayarak, “Bildiğiniz gibi Türk futbolu hareketli günler yaşıyor. Pandemi, döviz kuru tehdidi, yeni konulan vergiler, yayıncı kuruluş gelirlerinde ki indirim istekleri, ligin 21 takıma yükseltilmesinden kaynaklı kulüplerin gelir kaybına uğraması önümüzde ki dönemi çok daha zorlu bir hale getirecek. Bu yüzden yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın daha fazla fedakarlık yapması gerekecek” diye konuştu.
Otyakmaz, daha sonra 340 delegenin oyunu alarak başkanlığa yeniden seçildi. Kongreye Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve delegeler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Demir Grup Sivasspor'da yönetim güven tazeledi
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor'da yönetim güven tazeledi
Saman yüklü kamyon yanarak hurdaya döndü
YEREL HABERLER Saman yüklü kamyon yanarak hurdaya döndü
Sivas’ta trafik kazası 1’i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Sivas’ta trafik kazası 1’i ağır 4 yaralı
Sivas'ta, iki köy muhtarına koronavirüs soruşturması
YEREL HABERLER Sivas'ta, iki köy muhtarına koronavirüs soruşturması
Covid-19 kararlarına aykırı davranan 2 muhtar hakkında soruşturma Sivas’ta Covid-19 tedbir kararlarına aykırı davranan 2 muhtar hakkında idari soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Covid-19 kararlarına aykırı davranan 2 muhtar ...
Sivas Belediyespor kadın hentbol takımı idmanlara başladı
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor kadın hentbol takımı idmanlara ...
Kendi kullandığı araç ezdi Sivas’ta meydana gelen ilginç kazada, kullandığı aracın el frenini çekmeyi unutan sürücü, garaj kapısını kapatmak için aracından çıkınca kayan aracın sıkıştırması sonucu yaralandı
YEREL HABERLER Kendi kullandığı araç ezdi Sivas’ta meydana gelen ...
Sivasspor, sponsorluklarını yeniledi
YEREL HABERLER Sivasspor, sponsorluklarını yeniledi
Sivas'ta park halindeki minibüste yangın çıktı
YEREL HABERLER Sivas'ta park halindeki minibüste yangın çıktı
Zamana meydan okuyan köprüde, restorasyon çalışmaları başladı Sivas'ın Divriği ilçesinde Çaltı çayı üzerine inşa edilen tarihi Kız Köprüsünde restorasyon çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Zamana meydan okuyan köprüde, restorasyon çalışmaları ...
Sivasspor’a yeni sezon öncesi korona virüs testi yapıldı
YEREL HABERLER Sivasspor’a yeni sezon öncesi korona virüs testi ...
Her türlü tehlikeyi göze alıp, zarfı alana kadar vazgeçmediler Sivas’ta her türlü tehlikeyi göze alıp gelin arabasının önünü kesen iki çocuk, zarfı alana kadar aracın önünden çekilmedi,korkuyu izleyenler ve araçtakiler yaşadı
YEREL HABERLER Her türlü tehlikeyi göze alıp, zarfı alana kadar ...
Sivasspor’da sağlık kontrolleri sürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor’da sağlık kontrolleri sürüyor
Engelli Cüneyt, Kangal köpeği sevgisiyle hayata tutundu
YEREL HABERLER Engelli Cüneyt, Kangal köpeği sevgisiyle hayata ...
Cinayet zanlısı kadın tutuklandı Sivas'ın Kangal ilçesinde tartıştığı kişiyi başından vurup öldüren kadın çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı kadın tutuklandı Sivas'ın Kangal ...
Sivas'ta karantinaya uymayan 6 kişiye 18 bin 900 TL ceza
YEREL HABERLER Sivas'ta karantinaya uymayan 6 kişiye 18 bin 900 TL ...
'KKKA aşısı, eylül ayında gönüllüler üzerinde denenecek'
YEREL HABERLER 'KKKA aşısı, eylül ayında gönüllüler üzerinde ...
Karantina kuralına uymayan 6 kişiye 18 bin 900 TL para cezası Sivas’ta Covid-19 testleri pozitif olan ve evde gözlem altındayken karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 6 kişiye toplamda 18 bin 900 TL para cezası uygulandı.
YEREL HABERLER Karantina kuralına uymayan 6 kişiye 18 bin 900 TL ...
Sivas Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına ...
KKKA aşısı Eylül'de insanlar üzerinde denenecek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez atanan Prof. Dr. Alim Yıldız, düzenlediği toplantıda KKKA aşısı çalışmaları hakkında da bilgi verdi
YEREL HABERLER KKKA aşısı Eylül'de insanlar üzerinde denenecek Sivas ...
Atık su borusuna sıkışan yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Atık su borusuna sıkışan yavru köpek kurtarıldı
Mecnun Otyakmaz: “Robin Yalçın’ı kadromuza kattık” Rıza Çalımbay: “4 oyuncu ile görüşüyoruz” “Robinho gündemimizde yok”
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz: “Robin Yalçın’ı kadromuza ...
Sivasspor Rıza Çalımbay’la yeniden anlaştı! Otyakmaz: “Kadromuzu güçlendireceğiz” Çalımbay: “Sivasspor’da çok mutluyum”
YEREL HABERLER Sivasspor Rıza Çalımbay’la yeniden anlaştı! Otyakmaz: ...
Sivasspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Sivasspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme yeniledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X