Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kadriye GÜLSOY/GÜRÜN (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Gürün ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu biri polis memuru, 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde KayseriMalatya karayolu Mazıkıran mevkisinde meydana geldi. Burak Aslan (24) yönetimindeki 23 DY 203 plakalı otomobil ile Savaş Doğru'nun (46) kullandığı 35 DKN 58 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile Elif Hilal Doğru (9) ve Bingöl'de görevli polis memuru Selçuk Yetişen (24) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Yetişen, Sivas'a sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Gürün Kadriye GÜLSOY
2020-08-15 22:43:43
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