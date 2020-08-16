Sivasspor, Max Gradel’i transfer etti

DG Sivasspor, Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, geçtiğimiz sezon Fransa ekiplerinden Toulouse forma giyen Max Gradel ile 20202021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gradel, sol kanatta görev yapıyor.
30 Kasım 1987'de Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde dünyaya gelen MaxAlain Gradel, kariyerine İngiltere'de Leicester City altyapısında başladı. Ardından Bournemouth, Leeds United ve SaintEtienne gibi takımların formasını giyen Max Gradel, son 2 sezondur Toulouse formasını terletiyordu.
Kariyerinde 389 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 97 kez gol sevinci yaşarken, 51 de asist yaptı. Max Gradel 75 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.