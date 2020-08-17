Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde "Türk Dünyası Merkezi" Kuruldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin atamaları Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız tarafından yapıldı. Bu kapsamda merkezin müdürlüğüne ülkemizi eğitim ve kültür alanında yurtdışında defalarca temsil eden, birçok farklı Türk boyundan yazar ve şairlerin eserlerini Türkiye Türkçesine aktaran, öğretim görevlisi, şair Kenan Çarboğa atandı. Merkezin danışmanlıklarında ise Kazakistan Türkü ünlü Türkolog, öğretim üyesi Zhazıra Otyzbay ile Muhacir Batı Azerbaycan Erivan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Prof. Dr. Gaffar Çakmaklı Mehdiyev bulunuyor. Kurulan merkez; Türk Dünyasının edebiyat, spor, tarih ve medeniyet gibi farklı alanlarında çalışmalarda bulunarak bu konularla ilgili bilimsel toplantı ve eserler yayımlamayı hedeflemekte.

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