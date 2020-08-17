Uyuşturucu ve insan kaçakçıları Gürün’ü geçemedi Sivas’ın Gürün ilçesinde gerçekleştirilen denetimler sırasında 10 kilo reçine esrar ele geçirildi.

Sivas’ın Gürün ilçesinde gerçekleştirilen denetimler sırasında 10 kilo reçine esrar ele geçirildi.

Sivas’ın Gürün ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı kontrolünde gerçekleştirilen operasyonda Jandarma ekipleri tarafından, Diyarbakır’dan yola çıkıp Ankara istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsü D300 Gürün ilçe geçişinde durduruldu. Otobüste yapılan aramada 10 kilo reçine esrar ele geçirildi. Aynı zamanda 42 kişilik yolcu otobüsündeki 52 yolcunun kaçak yollarla yurda giriş yaptığı anlaşıldı. Otobüste bulunan uyuşturucunun Afgan uyruklu 3 kişiye ait olduğu öğrenildi. Uyuşturucunun ait olduğu Afganlar, Ezatullah Hashmati, Shir Asha Jalalı, Mustafa Achizeki gözaltına alınarak tutuklandı.

Kaçak göçmenler ise ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresine teslim edildi. Yapılan operasyon kapsamında otobüs şoförü ve muavin, Diyarbakır’da ki bilet satış görevlisi olan 2 kişi de gözaltına alındı. Otobüse el konulurken firma sahibi Ö.G göçmen kaçakçılığı suçlaması ile çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı. Firma çalışanları; B.Y, Ş.T, İ.B, Y.Z.Y, ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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