Gürün’de Cumhuriyet Savcısı Yeşil, göreve başladı Sivas, Gürün ilçe Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Savcı Zekican Yeşil görevine başladı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürün’de Cumhuriyet Savcısı Yeşil, göreve başladı Sivas, Gürün ilçe Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Savcı Zekican Yeşil görevine başladı.

İHA

Sivas, Gürün ilçe Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Savcı Zekican Yeşil görevine başladı.

Gürün’de Cumhuriyet Savcısı Yeşil, göreve başladı Sivas, Gürün ilçe Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Savcı Zekican Yeşil görevine başladı.

Sivas, Gürün ilçe Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Savcı Zekican Yeşil görevine başladı.
2018 yılında Bakırköy Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı Adayı olarak staj yapan Yeşil, Gürün Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başladı.
İlk görev yerinin Gürün ilçesi olduğunu belirten Yeşil, “ Gürün küçük ve şirin bir ilçe, ilçedeki adli olaylarda görevimizi tavizsiz yerine getirip tüm kolluk birimlerimizle suça geçit vermeyeceğiz” dedi.29 Temmuz 1993 doğumlu Zekican Yeşil, 2017 yılında Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

27 yıldır hiç teklemedi, 44 yaşında 100 bin lira teklif ettiler satmadı Sivas’ta özenle baktığı 44 yıllık klasik minibüsüne 100 bin lira teklif etmelerine rağmen satmayan Serdar Tuncay, 27 kendisinde bulunan minibüse gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER 27 yıldır hiç teklemedi, 44 yaşında 100 bin lira ...
Toplaması saatler alıyor, faydası ise saymakla bitmiyor Enfeksiyon yok edici, bağışıklık güçlendirici gibi pek çok faydasının olduğu bilinen karamuk bitkisinde bir ağacın hasadı 7-8 saat zaman alıyor
YEREL HABERLER Toplaması saatler alıyor, faydası ise saymakla ...
Uyuşturucu ve insan kaçakçıları Gürün’ü geçemedi Sivas’ın Gürün ilçesinde gerçekleştirilen denetimler sırasında 10 kilo reçine esrar ele geçirildi.
YEREL HABERLER Uyuşturucu ve insan kaçakçıları Gürün’ü ...
Gölova ilçesinde ormanlık alanlarda da mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı Sivas’ın Gölova ilçesinde 1 mesire alanı hariç bütün ormanlık alanlarda; mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı
YEREL HABERLER Gölova ilçesinde ormanlık alanlarda da mangal, ...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde "Türk Dünyası Merkezi" Kuruldu
YEREL HABERLER Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde "Türk Dünyası ...
Tırın dorsesi alev alev yandı, iki kez patlama meydana geldi O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
YEREL HABERLER Tırın dorsesi alev alev yandı, iki kez patlama ...
Kayalıklardan düşen polis okulu öğrencisi, yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Kayalıklardan düşen polis okulu öğrencisi, yaşama ...
Tırmandığı kaleden düştü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Sivas’ın Koyulhisar ilçesine tırmandığı kaleden kayalıklara düşerek ağır yaralanan polis okulu öğrencisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tırmandığı kaleden düştü, tedavi gördüğü hastanede ...
Sivas Valiliği yeni Covid-19 tedbirleri açıkladı “İlimizde vatandaşlarımızın taziye için bir araya gelmelerine müsaade edilmeyecektir”
YEREL HABERLER Sivas Valiliği yeni Covid-19 tedbirleri ...
Sivasspor’un yeni transfer Max Gradel, sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Sivasspor’un yeni transfer Max Gradel, sağlık ...
Adı ürkütse de görüntüsü hayran bırakıyor Sivas’ın Divriği ilçesinde görüntüsü kadar ismi de ilginç olan ‘Şeytan Şehri Kayalıkları’ görenlerin ilgisini çekiyor
YEREL HABERLER Adı ürkütse de görüntüsü hayran bırakıyor Sivas’ın ...
Sivasspor, Max Gradel’i transfer etti
YEREL HABERLER Sivasspor, Max Gradel’i transfer etti
Kayaların arasındaki doğal kovandan, 20 kilo bal topladılar
YEREL HABERLER Kayaların arasındaki doğal kovandan, 20 kilo bal ...
Max Gradel, Demir Grup Sivasspor'da
YEREL HABERLER Max Gradel, Demir Grup Sivasspor'da
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sivas'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
YEREL HABERLER Sivas'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
Sivasspor’da Otyakmaz yeniden başkan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: “Yolun sonu bir gün şampiyonluk”
YEREL HABERLER Sivasspor’da Otyakmaz yeniden başkan Sivasspor Kulübü ...
Demir Grup Sivasspor'da yönetim güven tazeledi
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor'da yönetim güven tazeledi
Saman yüklü kamyon yanarak hurdaya döndü
YEREL HABERLER Saman yüklü kamyon yanarak hurdaya döndü
Sivas’ta trafik kazası 1’i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Sivas’ta trafik kazası 1’i ağır 4 yaralı
Sivas'ta, iki köy muhtarına koronavirüs soruşturması
YEREL HABERLER Sivas'ta, iki köy muhtarına koronavirüs soruşturması
Covid-19 kararlarına aykırı davranan 2 muhtar hakkında soruşturma Sivas’ta Covid-19 tedbir kararlarına aykırı davranan 2 muhtar hakkında idari soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Covid-19 kararlarına aykırı davranan 2 muhtar ...
Sivas Belediyespor kadın hentbol takımı idmanlara başladı
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor kadın hentbol takımı idmanlara ...
Kendi kullandığı araç ezdi Sivas’ta meydana gelen ilginç kazada, kullandığı aracın el frenini çekmeyi unutan sürücü, garaj kapısını kapatmak için aracından çıkınca kayan aracın sıkıştırması sonucu yaralandı
YEREL HABERLER Kendi kullandığı araç ezdi Sivas’ta meydana gelen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X