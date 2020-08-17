Sivas'ta 1 köyde karantina süresi uzatıldı

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Doğanşar ilçesine bağlı Yavşancık köyünde, 14 gündür uygulanan karantina, 1 hafta uzatıldı.

Doğanşar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının kontrolü açısından 4 Ağustos'ta, 14 gün karantinaya alınan Yavşancık köyünde, karantina süresi sosyal izalasyonun tam olarak sağlanması için 25 Ağustos tarihine kadar 1 hafta uzatılmıştır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Sivas / Doğansar Uğur YİĞİT

2020-08-17 15:47:14



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