Çalıştırmak isterken alev alan otomobil yandı

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta sahibinin çalıştırdığı sırada alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önünde saat 10.30 sıralarında çıktı. Park halindeki 58 NY 347 plakalı otomobiline binen sürücü Osman Yalman (82), otomobilini çalıştıramayınca cadde üzerinden geçen bir kişiden yardım istedi. Yardıma gelen kişi, otomobili çalıştırdığı sırada motor kısmından aniden alevler yükselmeye başladı. Otomobilin yandığını gören çevredeki esnaf, iş yerlerinde bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

Otomobilin aniden yandığını söyleyen Osman Yalman, "Aracı çalıştıramadık. Çalışınca da aniden alev aldı. Daha önce böyle bir arıza vermedi. Birden motor kısmından alev çıktı" dedi.

Motor kısmı tamamen yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-08-18 12:11:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.