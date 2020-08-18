Düğünde koronavirüs tedbirlerine uymayan 10 kişiye para cezası



Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ın Gürün ilçesinde, düğünde koronavirüs tedbirlerine uymayan 10 kişiye, toplam 31 bin 500 lira ceza kesildi.

Gürün Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde yapılan bir düğünde iki defa uyarılmalarına rağmen koronavirüs tedbirlerine uyulmaması üzerine 10 kişiye toplamda 31 bin 500 lira idari para cezası kesilmiştir. Bu süreci el birliği ile atlatmak için maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim lütfen" denildi. DHA-Genel Türkiye-Sivas / Gürün Uğur YİĞİT

2020-08-18 12:11:44



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