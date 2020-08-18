Otomobil yoldan çıktı: 4 yaralı Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza SivasKayseri karayolu İhsanlı köyü yakınlarında meydana geldi. M.A idaresindeki 58 TT 793 plakalı otomobil, İhsanlı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile G.A., G.A., ve M.E.A. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlatırken Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.E.A., Sivas'a sevk edildi.

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