Sivas'ta 2 köy ve 1 mezra karantinaya alındı

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 2 köy ve 1 mezra karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre, merkeze bağlı Çatalkaya köyü ve Mermer köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre ise Gürün ilçesi Karadoruk köyü Aşağı Çatkara mezrası, karantinaya alınarak, giriş ve çıkış yasaklanmıştır" denildi.

DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-08-18 21:28:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.