33 Milyon metre küp su depolayacak Sivas’ta yapımı devam eden Gemerek Kartalkaya barajı 33 milyon metreküp su depolayarak 38 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturacak

Sivas’ta yapımı devam eden Gemerek Kartalkaya barajı 33 milyon metreküp su depolayarak 38 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturacak.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada Gemerek Kartalkaya Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Barajın temelden yüksekliği 83 metre olup 33,16 milyon metre küp su biriktirme hacmine sahiptir. Barajda depolanacak su ile 37 bin 990 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak olup sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 31 milyon 758 bin 960 TL gelir artışı sağlanmasını hedefliyoruz” dedi.

Yıldız yaptığı açıklamada barajın 490 m uzunluğunda ve 3 m çapında derivasyon tüneli, menba ve mansap batardoları, slurrytrench imalatları, rölekasyon yolunun temel alt temel imalatları, dolusavakta ve gövde de 2 bin 200 metreküp kazı imalatlarının tamamlandığını söyledi.

Yıldız proje kapsamında 3 milyon 327 metreküp gövde dolgusu yapılacağını belirtip, “Rölekasyon yollarının üst yapı ve asfalt kaplama imalatları yapılarak trafiğe açılacaktır. Yine baraj gövdesinde 750 bin metre küp kazı, enjeksiyon imalatları ve nihayetinde 3 milyon 326 bin 662 metre küp gövde dolgusu yapılarak, temelden yüksekliği 83.00m olan baraj imalatları tamamlanacaktır” şeklinde konuştu.

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