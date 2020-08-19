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Vaka sayılarının attığı Sivas’ta denetimler sıkılaştırıldı Sivas’ta Korona virüsü vaka sayılarının artmasıyla il genelinde denetimler arttırıldı

İHA

Vaka sayılarının attığı Sivas’ta denetimler sıkılaştırıldı Sivas’ta Korona virüsü vaka sayılarının artmasıyla il genelinde denetimler arttırıldı

Sivas’ta Korona virüsü vaka sayılarının artmasıyla il genelinde denetimler arttırıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü(Covid19) ülke genelinde tekrar etkisini arttırdı. Sivas’ta vaka sayılarının artmasıyla denetimler sıkılaştırıldı. Sivas Valiliği kentte bazı kısıtlamalar getirdi. Salgının baş göstermesi ile ülke genelinde maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bazı köyler karantinaya alındı. 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Yüksek risk haritası ile kent merkezinin tamamını kapladı. Sivas’ta İnönü Bulvarında polis noktaları oluşturularak, maske takmayan vatandaşlar uyarılıyor. İl genelinde vatandaşları uyaran polis ekipleri, tedbirlere uymayanlara ise cezai işlem uyguluyor. Öte yandan kentte İnönü bulvarında denetim yapan polis noktasına yaşlı bir kadın gelerek, maskesinin eskidiğini söyleyerek yenisini istedi. Bunun üzerine Polis memuru yaşlı kadına maske verdi. Polis memuru 62 yaşında olan kadına dikkat etmesi konusunda uyarıda bulunmayı da unutmadı. Polise teşekkür eden yaşlı kadın polis noktasından ayrıldı. Denetimlerden memnun olduklarını dile getiren bazı vatandaşlar ise, insanların tedbirlere uymadığından yakındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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