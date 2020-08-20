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Yetiştirilen Kangal köpeklerinin soyları, çıkarılacak kimlikle takip edilecek

DHA

Yetiştirilen Kangal köpeklerinin soyları, çıkarılacak kimlikle takip edilecek


Hüsnü Ümit AVCIUğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Sivas Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında yapılan Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Satış Merkezi'nin inşası devam ediyor. Merkez tamamlandığında yetiştirilen Kangal köpeklerinin doğdukları andan itibaren soyları, çıkarılacak olan kimliklerle takip edilecek. Yapımı devam eden tesis 2021 yılında hizmete açılacak.
Merkeze bağlı Çelebiler köyü Meraküm mevkisinde yaklaşık 43 dönümlük arazi üzerine 7 milyon liraya mal olacak Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Satış Merkezi'nin inşası sürüyor. Kangal köpeklerinin genlerinin korunması ve ıslah edilmesi amacıyla yapılan merkezde üretilen köpekler teknolojik olarak çipler ile takip edilip, soy ağacı korunacak. Deri altına yerleştirilecek çiplerde köpeklerin doğum tarihi, anne ve baba ismi, geçirdikleri hastalıklar gibi bilgiler yer alacak. Hayvanların kaybolması halinde de takipleri bu çip sayesinde yapılabilecek. Merkezde doğan her köpeğin doğumdan itibaren ayrıca kimlik kartları olacak. Kimlik kartları sayesinde köpeğin ırkı ve bu ırkın saflığının muhafazası, soyunun devamının kontrolü ve raporlanması sağlanacak. Merkez açıldığında her yıl safkan 400 Kangal köpeği yetiştirilecek.
'MARKA DEĞERİMİZİ MUHAFAZA EDECEĞİZ'
Vali Salih Ayhan, yapımı devam eden merkezde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kangal köpeği denildiği zaman akıllara sadece Sivas'ın geldiğini ve bu değerin korunması gerektiğini belirten Vali Salih Ayhan, "Özellikle bu köpeğimizin uluslararası alanlarda bilinirliği ve tanınırlığı olması nedeniyle bu bir tek merkezde üretiminin yapılması, yönetilmesi, eğitiminin yapılması, korunması arzu ediliyordu. Bununla ilgili de Avrupa Birliği büromuz ORAN Kalkınma Ajansımız ile birlikte, Sanayi Bakanlığımızın destekleriyle, İl Özel İdaremizin ana yürütücü kurumu olarak burada güzel bir proje yapılmaktadır. Buradaki projemiz marka değerimizi muhafaza etmek, neslini korumak, gelecek kuşaklara aktarmaktır. Kangal köpeği çiftlikleri oluşuyor. Dolayısıyla bir rant oluşuyor. Bunu daha bilimsel bir yöntemle daha nitelikli bir şekilde daha emin ellerde güvenli bir şekilde bunun üretiminin korunması, ıslah edilmesi ve takibinin yapılması gerekmektedir. İlimizde yaklaşık 20'ye yakın çiftlik var. Burası bir merkez olacak. Hepsini yönetecek onları bilinçlendirecek ve bilgilendirecek. Bizde kültürel ırkımızı Sivas'ın marka değerini inşallah emin ellere alarak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Burası çok boyutlu bilimsel bir proje. Bu proje içerisinde müze, restoran, açık ve kapalı padoklar var. Gezinti alanları var. Ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılacağı alanlar var. Özellikle Kangal Akkaraman koyunu içinde doğal bir yaşam alanı oluşturarak Kangal köpeğimizle bütünleştirmiş olacağız. Dolayısıyla doğal bir yaşam alanı olacak" dedi.
'DOĞAN HER KÖPEĞİN SOYU TAKİP EDİLECEK'
Kangal köpeğinin geninin korunması için her doğan köpeğin derisinin altına çip yerleştirileceğini ifade eden Vali Ayhan, "Burada birçok maksadımız var. Bir genin korunması, bu ırkın ıslah edilmesi, marka değerinin muhafaza edilmesi, bir istihdam alanının oluşturulması ilimizin de bilinirliği ve tanınırlığını arttırmak güvenli bir şekilde pazarlamaktadır. Burada online satış da olacak. Özelikle çipli takip sistemiyle de bu markamızı koruyacağız. Kangal köpeği doğduğu andan itibaren ona bir kimlik verilecek ve soyu da takip edilecek. Tamamen teknolojik bir sistem olacak. Kangal köpeği dünyanın neresinde olursa olsun onun gelişimi, değişimi, takibi, hangi durumda olduğu takip edilmiş olacak. Dolayısıyla da Kangal köpeğiyle ilgili yapılacak olumsuz müdahaleleri engellemiş olacağız" diye konuştu.
2021'DE HİZMETE AÇILACAK
Merkezde çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyen Vali Ayhan, "2021'in başlarında burayı hizmete açmayı düşünüyoruz. Bu sene koronavirüs nedeniyle biraz işlerde yavaşlama olsa da bu işimizde pek aksama olmadı. İnşallah 2021'in en geç haziran ayında burayı hizmete alacağız" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIUğur YİĞİT
2020-08-20 12:31:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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