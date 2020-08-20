Sivas’ta ev toplantıları yasaklandı

Sivas’ta artan Covid19 vakaları nedeniyle ev toplantıları yasaklandı.

Sivas Valiliği resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, Sivas’ta Covid19 vaka artışının kadınlarda daya yüksek görüldüğü belirtilerek İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile evlerdeki her türlü toplantıların yasaklandığı duyuruldu. Duyuruda, “Toplam hasta sayısı içerisinde kadınların oranın yükselişte olduğu ve filyasyon ekiplerinde bulaşmanın ev toplantılarından kaynaklandığının tespit edildiğinden gün toplantısı, veda partisi, hoş geldin ziyaretleri, çocuk görme, kaynana bohçası, hasta ziyareti, doğum günü kutlaması ve toplu yemekler gibi evlerde yapılan tüm toplantılar yasaklanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.