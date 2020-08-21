Sivasspor, Bolu’da yoğun tempoda çalışıyor

DG Sivasspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor, 20202021 sezonu hazırlıklarını sürdürdüğü kampın yedinci gününde çalışmalarına Bolu’nun Gerede ilçesindeki bir otelde sabah ve öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Sabah dayanıklılık koşusuyla güne başlayan Yiğidolar, öğlen antrenmanına ise ısınma hareketleriyle start verdi. İdman top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alan pas çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, son bölümde ise minyatür kale maç ve ortaşut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, akşam yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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