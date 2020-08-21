Epilepsi hastası evinde ölü bulundu



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta kendisinden 2 gündür haber alınamayan epilepsi hastası Basri Savaş (37), evinde ölü bulundu.

Fatih Mahallesi 89'uncu Sokak'ta 3 katlı bir binanın 1'inci katında yalnız yaşayan hurdacı Basri Savaş'tan 2 gündür haber alamayan arkadaşları, mahalle muhtarına bildirdi. Bugün saat 11.00 sıralarında epilepsi hastası Savaş'ın evine giden muhtar Mehmet Kimsesiz, kapıyı açan olmayınca polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, pencereden eve girdiklerinde, yatak odasında Basri Savaş'ı hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Savaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Basri Savaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna konuldu.

Muhtar Mehmet Kimsesiz, mahallede Savaş'ın tanınan ve sevilen biri olduğunu belirterek, "Haber alamayınca evine geldik. Kapı açılmayınca polis ekiplerini aradım. İtfaiye ekipleri pencereden içeriye girerek kapıyı açtı. İçeriye girdiğimizde kendisini başı yataktan düşmüş bir şekilde bulduk. Küçük yaşlardan bu zamana kadar rahatsızlığı da vardı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-08-21 13:36:25



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