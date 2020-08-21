Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

SİVAS, (DHA) SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi Bolu'daki kamp çalışmalarına yaptığı antrenmanlarla devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, Bolu'nun Gerede ilçesindeki kampın yedinci gününde, sabah ve öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürdü. Sabah saat 07.30'da dayanıklılık koşusuyla güne başlayan takım, öğle antrenmanına ise ısınma hareketleriyle başladı. İdman; top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda pas çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, son bölümde ise minyatür kale maç ve orta-şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Demir Grup Sivasspor akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2020-08-21 13:49:25
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