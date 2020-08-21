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Sivaslılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini dev ekrandan takip etti

DHA

Sivaslılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini dev ekrandan takip etti


Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj gemisinin Tuna-1'de başladığı çalışmada, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği müjdesini, Sivaslılar dev ekrandan izledi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjdeyi Sivas'taki vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekrandan takip etti. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını ilgiyle izlerken, Fatih sondaj gemisinin Tuna-1´de başladığı çalışmada 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği müjdesi, kentte alkışlarla karşılandı. 
'ÜLKEMİZ ADINA NE MUTLU'
Müjdenin doğa lgaz olduğunu tahmin ettiğini belirten Resul Şahin, "Zaten bilinen bir şeydi. Şimdi çıktı. Allah'a çok şükür. Ülkemiz adına ne mutlu" dedi. 
Abdulvahap Yıldırım ise, "Ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı olsun. Beklediğimiz bir olaydı. İnşallah ülkemiz bu müjde ile uçacak ve hak ettiği yerlere gelecek" diye konuştu.
Cebrail Keleş', "İnşallah 2023'ü göreceğiz. Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN
2020-08-21 16:50:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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