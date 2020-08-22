75 yaşındaki Covid-19 hastası böyle taburcu oldu

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Sivas’ta Covid19 tedavisi tamamlanıp hastaneden taburcu olan 75 yaşındaki Sami Yılmaz mutluluktan hastane koridorunda Harmandalı oynadı.



Sivas’ta 14 Ağustos tarihinde Covid19 tanısıyla eşi Emine Yılmaz (67) ile tedavi altına alınan Sami Yılmaz bugün tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi. Sami Yılmaz Covid19’u yenmenin mutluluğu ile hastane koridorlarında Harmandalı oynadı. Bu anlar yakınları tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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