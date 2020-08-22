75 yaşında koronavirüsü yendi, taburcu olurken 'harmandalı' oynadı



Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, koronavirüse yakalanan ve 1 haftalık tedavisinin ardından virüsü yenen Sami Yılmaz (75), hastane koridorunda müzik eşliğinde 'harmandalı' oynayarak taburcu oldu. Yılmaz'ın bu anı ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kentte yaşayan Sami ve Emine Yılmaz (72) çifti, baş ve kas ağrısı ile nefes darlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yaşlı çift, Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alındı. Yılmaz çifti, 1 hafta süren tedavinin ardından taburcu edildi. Taburcu olduğu sırada Sami Yılmaz, virüsü yenmesini müzik eşliğinde 'harmandalı' oynayarak kutladı. Yılmaz'ın bu anları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-08-21 23:30:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.