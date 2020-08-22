Sivas’ta yeni Covid-19 tedbirleri

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Sivas’ta artan Covid19 dolayısı ile ek tedbirler alındı.

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha kurulu kararı gereğince şehrin tamamında düğünlerin günde 3 saati geçmemek şartı ile 19.00 ile 22.00 saatleri arasında yapılması, şehir içerisinde toplu taşıma yapan araçların, ayakta yolcu kapasitelerinin sadece yüzde 25 oranında yolcu taşımasına karar verildiği duyuruldu.

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