Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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DG Sivasspor, 20202021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir otelde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dayanıklılık koşusu yapan kırmızıbeyazlılar, 3 grup halinde gerçekleşen yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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