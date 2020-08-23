Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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SİVAS, (DHA) SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde bir günlük iznin ardından sürdürüyor. Kampın 9'uncu gününde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman; top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dayanıklılık koşusuna geçen kırmızı-beyazlı ekip 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-08-23 13:31:55



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