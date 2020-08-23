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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

DHA

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor


SİVAS, (DHA) SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde bir günlük iznin ardından sürdürüyor. Kampın 9'uncu gününde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman; top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dayanıklılık koşusuna geçen kırmızı-beyazlı ekip 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.
Demir Grup Sivasspor akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2020-08-23 13:31:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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