Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

SİVAS, (DHA) SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde bir günlük iznin ardından sürdürüyor. Kampın 9'uncu gününde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman; top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dayanıklılık koşusuna geçen kırmızı-beyazlı ekip 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.
Demir Grup Sivasspor akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2020-08-23 13:31:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.