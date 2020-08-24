DG Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

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DG Sivasspor, Süper Lig'de 20202021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir otelde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra çabukluk çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, son bölümde ise şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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