Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 10 gün içerisinde düzenlenen uygulamalarda toplamda 1 kilo 665 gram toz esrar ele geçirildi.

Sivas’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 10 gün içerisinde yürütülen, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele faaliyetleri kapsamında; Gürün, Gemerek, Suşehri, İl Merkez, Koyulhisar, Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde, toplamda 18 olay meydana geldi. Bu olaylarda 1 kilo 665 gram toz esrar, 350 paket gümrük kaçağı sigara, 15 litre gümrük kaçağı içki, 6 litre etil alkol ve 1 adet detektör ele geçirildi. 21 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 2 kişi çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.