40 yıllık merak, 10 yıllık birikim ortaya bu görüntüleri çıkardı Zaralı Sait Ay, 40 yıllık merakı ve 10 yılda biriktirdiği yaklaşık 2 bin plak ve kaseti müzeye dönüştürdüğü evinde sergiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

40 yıllık merak, 10 yıllık birikim ortaya bu görüntüleri çıkardı Zaralı Sait Ay, 40 yıllık merakı ve 10 yılda biriktirdiği yaklaşık 2 bin plak ve kaseti müzeye dönüştürdüğü evinde sergiliyor

İHA

Zaralı Sait Ay, 40 yıllık merakı ve 10 yılda biriktirdiği yaklaşık 2 bin plak ve kaseti müzeye dönüştürdüğü evinde sergiliyor.

40 yıllık merak, 10 yıllık birikim ortaya bu görüntüleri çıkardı Zaralı Sait Ay, 40 yıllık merakı ve 10 yılda biriktirdiği yaklaşık 2 bin plak ve kaseti müzeye dönüştürdüğü evinde sergiliyor

Zaralı Sait Ay, 40 yıllık merakı ve 10 yılda biriktirdiği yaklaşık 2 bin plak ve kaseti müzeye dönüştürdüğü evinde sergiliyor.
Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Sait Ay, 10 yıldır plak toplayarak koleksiyon yapıyor. Ay’ın plağa olan ilgisi ise küçük yaşlarda eniştesinin bu işle uğraşması ile başlıyor. 1011 yaşlarında hevesle eniştesinin dükkanına giden Sait Ay, zamanını orada müzik dinleyerek geçiriyor. 10 yıl önce kendince bir karar alan Ay, kaset,makara bant, plak ve pikap toplayarak koleksiyon yapıyor. Sait Ay, topladığı parçaları evinin bir odasında özenle arşivliyor. Ay’ın arşivinde Türk Halk Müziğinden Arabeske, Sanat müziğinden Pop müziğe birçok türde plak ve kaset bulunuyor. Öte yandan Sait Ay İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Bülent Ersoy, Gökhan Güney gibi plak dönemine ait tüm sanatçıların neredeyse bütün plaklarını elinde bulunduruyor. Kendisinde bunun bir hastalık oluşturduğunu söyleyen Ay, topladığı parçaları satmayı düşünmüyor.

Koleksiyonunda 2 bin adet plak yer alıyor
Sait Ay, plak toplamanın kendisinde bir hastalık olduğunu ve şuan elinde 2 bin adet plak olduğunu belirterek, “Plaklara olan ilgim 1980’li yıllarda başladı. Ben o zaman küçüktüm 10 11 yaşlarındaydım. Rahmetli eniştem bu işle uğraşıyordu. Çocukluğun verdiği bir hevesle dükkanında duruyorduk, müzik dinliyorduk. Oradan bir aşinalık başladı. Bundan 10 yıl öncede ben kendimce böyle bir karar aldım. ‘Ben o günleri yaşamak istiyorum, plak,kaset,pikap,makara bant toplayayım’ dedim. Böyle söyleyerek yola çıktım. 10 yıl gibi bir zaman diliminde de bayağı bir arşiv topladım. O döneme ait sanatçıların plaklarını, kasetlerini topladım. O şekilde başladı. Bir hastalık oldu bende. Bazıları para koleksiyonu, pul koleksiyonu yapar bende böyle plak koleksiyonu yapmaya karar verdim. Şuan elimde bin 500 2 bin tane plağım var’’ şeklinde konuştu.

“Yeni plaklar eski plakların yerini tutmuyor’’
Ay, plaklarını satmayı düşünmediğini ve plakları dinlediğinde dinlendiğini dile getirerek, “Emaneten verdiklerim de oldu. Ticaretini yaptığımda oldu. Ama nasıl oldu? Şimdi yeni plaklar çıkmaya başladı. Yani 70’li yıllara ve ya daha önceki yıllara bir dönüm projesi var. Yeni plaklar çıkıyor ama eskiyi tutuyor mu tutmuyor. Öyle olunca biz takas yapıyoruz. Sosyal medya üzerinden belirli bir gurubumuz var. Alışverişimiz oluyor. O yüzden plak sayısında bazen artıya bazen eksiye geçebiliyoruz. Sadece plak yok, kasette var. Kaset de şu anda gündemde. Odayı görenler çok şaşırıyor, yüz ifadeleri değişiyor. Tanıdıklar geliyorlar. 50 yaş ve üzeri olanlar daha aşina bu plak dönemine. ‘Şu sanatçının şu plağı var mı’ diye soruyorlar. Bende ‘tabi olmaz mı’ diyorum ve çalıyorum. Dinliyorlar bir bakıyorum yüz ifadeleri değişiyor. Satmayı düşünmüyorum düşünmemde. Çünkü bu bende bir heves olmuş. Fırsat buldukça 12 saat dinlediğim zaman dinleniyorum. Dinleyip dinleniyorum yani’’ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KKKA’da 234 vaka 11 ölüm Sivas’ta 2020 yılında görülen 234 KKKA vakasında 11 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER KKKA’da 234 vaka 11 ölüm Sivas’ta 2020 yılında ...
Bisikletten düşen 17 yaşındaki Hilmi öldü
YEREL HABERLER Bisikletten düşen 17 yaşındaki Hilmi öldü
Covid-19 mangal kömürü üreticilerini vurdu Covid-19 nedeniyle mangal yapmanın yasak olması mangal kömürü üreticilerini üzdü
YEREL HABERLER Covid-19 mangal kömürü üreticilerini vurdu Covid-19 ...
Bisikletten düşüp başını çarpan genç kurtarılmadı
YEREL HABERLER Bisikletten düşüp başını çarpan genç kurtarılmadı
Sivasspor sezona yoğun tempoda hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor sezona yoğun tempoda hazırlanıyor
Sivasspor’da futbolcular laktat testine girdi
YEREL HABERLER Sivasspor’da futbolcular laktat testine girdi
Toplamda 1 kilo 665 gram toz esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Toplamda 1 kilo 665 gram toz esrar ele geçirildi
7 senelik çocuk hasreti bir ameliyatla son buldu Çocuk sahibi olmak için Sivas’ta ki bütün doktorları gezen ancak çocuk sahibi olamayacağı söylenen Büşra ve Faruk Topal çifti, histeroskopi ameliyatı ile 7 sene sonra bebeklerini kucağına aldı
YEREL HABERLER 7 senelik çocuk hasreti bir ameliyatla son ...
Kızılırmak'ta 1500 kilometreyi oğluyla beraber botla gidecek
YEREL HABERLER Kızılırmak'ta 1500 kilometreyi oğluyla beraber botla ...
Sivas protesto edilen senetler bakımından ilk 30'a girdi Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre Sivas’ta bu yılın Ocak-Temmuz ayları arasında bin 837 senede protesto çekildi, Sivas bu alanda 81 il arasında 27. sırada yer aldı
YEREL HABERLER Sivas protesto edilen senetler bakımından ilk 30'a ...
Sivas’ta hedef bebek ölümlerini azaltmak
YEREL HABERLER Sivas’ta hedef bebek ölümlerini azaltmak
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, köylüler tepkili
YEREL HABERLER Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, köylüler tepkili
Sivas Öğretmenevi’nde virüs denetimi Sivas İl Mili Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas Öğretmenevi’nde incelemelerde bulunarak korona virüs tedbirlerini denetledi.
YEREL HABERLER Sivas Öğretmenevi’nde virüs denetimi Sivas İl Mili ...
Baba ve oğlu bin 500 kilometre kürek çekecek Sporcu baba ve oğlu, Sivas Kongresinin 101. yıl dönümü dolayısıyla rafting botu ile Kızılırmak üzerinde bin 500 kilometre sürecek yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Baba ve oğlu bin 500 kilometre kürek çekecek Sporcu ...
Sivasspor günü çift idmanla tamamladı
YEREL HABERLER Sivasspor günü çift idmanla tamamladı
Rıza Çalımbay’dan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay’dan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı
Çitçi güven tazeledi Gerçekleşen MHP Gürün İlçe kongresinde Çiftçi yeniden başkan seçildi
YEREL HABERLER Çitçi güven tazeledi Gerçekleşen MHP Gürün İlçe ...
Hafik'te su borusu patladı, tarım arazileri su altında kaldı
YEREL HABERLER Hafik'te su borusu patladı, tarım arazileri su ...
DG Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER DG Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Evi yakıldı, o yanan bayrak ve ağaçlar için üzüldü Sivas’ta bağ evi kundaklanarak kullanılamaz hale gelen bir vatandaş, yanan evine değil yanan Türk bayrağı ve kırılan ağaçlar için üzüldü
YEREL HABERLER Evi yakıldı, o yanan bayrak ve ağaçlar için ...
Yanan çiftlik evinin kundaklandığını iddia etti
YEREL HABERLER Yanan çiftlik evinin kundaklandığını iddia etti
İki yeni fabrika tarıma destek olacak Vali Ayhan, 2018 yılı Ekim ayında temelleri atılan yem fabrikası ve süt işleme tesisinin ekim ayında açılmalarının planlandığını söyledi
YEREL HABERLER İki yeni fabrika tarıma destek olacak Vali Ayhan, ...
Patates yüklü kamyon devrildi
YEREL HABERLER Patates yüklü kamyon devrildi
Sivas'ta kaçak bıldırcın avına 23 bin 757 lira ceza
YEREL HABERLER Sivas'ta kaçak bıldırcın avına 23 bin 757 lira ceza

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X