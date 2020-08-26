KKKA’da 234 vaka 11 ölüm Sivas’ta 2020 yılında görülen 234 KKKA vakasında 11 kişi hayatını kaybetti

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Sivas'ta 2020 yılında 234 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakası tespit edilirken kene tarafından ısırılan 11 kişi hayatını kaybetti.

Sivas’ta 2020 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesinde 234 hastaya KKKA tanısı konuldu. Hastanede tedavi edilen bu hastalardan 11’i hayatını kaybetti. Dünyada yüzde 20 olarak izlenirken Sivas’ta hastaların büyük bir bölümü tedavi edildi. Sivas’ta ölüm oranı yüzde 4’ün altında gerçekleşti.

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