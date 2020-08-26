Covid-19 tedavisi gören profesör hayatını kaybetti Sivas’ta Covid-19 tedavisi gören Prof. Dr. Refik Çaylan hayatını kaybetti

Sivas’ta Covid19 tedavisi gören Prof. Dr. Refik Çaylan hayatını kaybetti.
Azerbaycan’da özel bir hastanede çalışan Prof. Dr. Refik Çaylan, 20 gün önce İstanbul’a seyahat ederken uçakta rahatsızlanması nedeniyle Sivas’a acil iniş yaparak tedavi altına alınmıştı. Covid19 tanısı konulan profesör kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Çaylan’ın uzun yıllar Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde görev yaptığı öğrenildi. Çaylan’ın ölüm haberini Türk Tabipler Birliği duyurdu.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.