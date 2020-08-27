Sivasspor kondisyon çalıştı

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DG Sivasspor, 20202021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Bolu’nun Gerede ilçesindeki bir otelde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman sahada koşu ve açmagerme hareketleriyle başladı. Oyuncular, ardından fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Yiğidolar, yarın yapacağı çift idmanla Bolu kampına devam edecek.

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