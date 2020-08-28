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Sivaslı tek yumurta üçüzleri, tıp fakültesini kazandı

DHA

Sivaslı tek yumurta üçüzleri, tıp fakültesini kazandı


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS Fen Lisesi'nde eğitim gören tek yumurta üçüzleri Senay, Beyzanur ve Feyza Köksal (20) kardeşler, tıp fakültesini kazandı.
Kentte Sivas Fen Lisesi'nde eğitim gören tek yumurta üçüzleri Senay, Beyzanur ve Feyza Köksal (20) kardeşler, başarıları ile dikkat çekiyor. Eğitim hayatları boyunca aynı okullarda eğitim gören ve son olarak aynı anda kazandıkları Fen Lisesi'ni başarı ile bitiren üçüz kardeşlerin, tıp fakültesi hayali gerçek oldu. Üçüzlerden Beyzanur Hacettepe Üniversitesi, Sena Gazi Üniversitesi, Feyza ise Kırıkkale Tıp Fakültesini kazandı. Baba Oktay Köksal ve üçüz kardeşler, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Vali Ayhan üçüzleri tebrik ederek, çeyrek altınla ödüllendirdi.  DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2020-08-28 09:42:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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